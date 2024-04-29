Сафнауэр: Ферстаппен выиграл первый чемпионат благодаря Пересу и обстоятельствам

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший руководитель Racing Point – команды, в которой выступал Серхио Перес – посоветовал Red Bull не искать замену мексиканцу Ситуация с контрактом Переса по-прежнему остается неопределенной.
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