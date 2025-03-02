Юра Борисов впервые появился с женой на голливудском мероприятии: фото

Мы давно поняли: Юра Борисов — не только крутой актер, но и примерный семьянин. Практически в каждом интервью звезда фильма «Анора» с любовью высказывается о супруге Анне Шевчук — и даже выходит на связь с журналистами в компании жены и дочек.
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