Песков: Путин не направил Трампу послание к годовщине 9 сентября 2001 года

Президент России Владимир Путин не направлял какое-либо послание или обращение своему американскому коллеге Дональду Трампу по случаю 25-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года.
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