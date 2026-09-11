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Песков: Путин не направил Трампу послание к годовщине 9 сентября 2001 года

Песков: Путин не направил Трампу послание к годовщине 9 сентября 2001 года

Президент России Владимир Путин не направлял какое-либо послание или обращение своему американскому коллеге Дональду Трампу по случаю 25-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года.

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