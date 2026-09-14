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Рязанские новости

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Рязань и область объявили тревогу из-за БПЛА

Рязань и область объявили тревогу из-за БПЛА

Рязанскую область охватила тревога из-за угрозы беспилотников, жителей просят соблюдать меры безопасности.

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