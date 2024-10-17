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СК возбудил дело о гибели двух молодых рабочих на заводе под Новосибирском

СК возбудил дело о гибели двух молодых рабочих на заводе под Новосибирском

Парни чистили дробилку, которая внезапно включилась и затянула сначала одного, потом второго. Один из погибших был подростком.

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