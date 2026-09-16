Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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За базар придется платить: как Москва изящно ответила газовый детоксом на шантаж Армении

За базар придется платить: как Москва изящно ответила газовый детоксом на шантаж Армении

Десять дней без российского газа — отличный повод для армянского руководства спуститься с небес на землю.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Вершинин
Игорь Вершининизменено

России есть официально зарегистрированная и работающая организация - "Союз армян России", все остальные прикрыть а союзу ограничиться членством только для семей проживающих в РФ до 1991 года и не имеющих иного, кроме российского гражданства., а остальные - иностранцы, которые должны подчиняться законам РФ. Переводы денег в Армению запретить или максимально ограничить. Хватит кормить бездельников - пусть Николка-пахан - кормит, создает рабочие места или как Зеля - на паперть с протянутой рукой - "подайте бывшему премьеру на пропитание. Пусть эти голосистые жены, поддержавшие избрание Никола-прикола - или сами работают, или возвращают своих благоверных домой.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Можно рассуждать о необходимости диверсификации поставок газа в Армению, в данном случае вопрос в другом - Россия надёжный поставщик именно в соответствии с договором о льготных ценах при условии вхождения страны в ЕАЭС.
"Закрыть кран" чтобы показать зависимость? Можно и так расценивать проведение ремонтных работ - но это же и для того, чтобы просто посчитать какой вариант будет выгоднее для экономики Армении. Если курс не ЕС не изменится - цена на газ из России будет европейской.

Профиль пользователя Сергей Костин
Сергей Костин

Насчёт военной базы в Гюмри. Если ситуация с выводом базы будет накаляться и подходить в своём развитии к точке апогея, основную военную технику и другое имущество нужно будет выводить и вывозить скрытно заранее. Почему? Я так думаю, что узнав о выводе военного контингента, "активисты" могут стать толпами у ворот базы, разбить палаточный городок и не выпускать технику. Мотивация будет такая, что всё это или частично должно принадлежать им. И что делать? Стрелять? Нет, так не получится. Поэтому нужно будет всё ценное заранее вывозить с базы.