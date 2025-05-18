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У Джо Байдена обнаружили рак простаты. Политик борется с агрессивной формой заболевания

У Джо Байдена обнаружили рак простаты. Политик борется с агрессивной формой заболевания

У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании, а в пятницу, 16 мая, у него нашли метастазы в кости и диагностировали рак.

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Комментарии
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l
leonid
Байден получает обратку за бомбёжку Сербии и другие грехи, например, украинские.
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