Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Надо тщательно проверить тех, кто финансирует человека, финансирующего ВСУ!"Приехал срубить ...
  • Игорь Васиков
    Какую важную новость сообщил царьград! В Канаде кто-то умер...В Канаде умерла а...
  • Русский Россиянин
    Находятся здесь на птичьих правах и что-то там тут рассказывают всех отправить домой и не разбираться Владимир Владим..."Лишить гражданст...

Житель Крыма приехал в Москву и кричал в метро: За нацистский лозунг выписали штраф

Житель Крыма приехал в Москву и кричал в метро: За нацистский лозунг выписали штраф

Уроженца Крыма оштрафовали за нацистские лозунги в московском метро.Житель Крыма попал на штраф за проделки в Московском метрополитене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
А как бы с высылкой провокатора на Ридну Матку, э?
Ответить
17 час.
СЗ
Сергей Захаров
Вот поэтому нас не только уважать. А небояца свой бы Россиянин получил в как минимум 15 суток иеще Пиз.....й потому наши люди неочень любят нашу власть несправедливую ему теперь похрену можэт хвалица среди своих нациков как русню оскорблял в самом сердце России Москве куда катится очем думаем?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх