Житель Крыма приехал в Москву и кричал в метро: За нацистский лозунг выписали штраф

СЗ

Сергей Захаров

Вот поэтому нас не только уважать. А небояца свой бы Россиянин получил в как минимум 15 суток иеще Пиз.....й потому наши люди неочень любят нашу власть несправедливую ему теперь похрену можэт хвалица среди своих нациков как русню оскорблял в самом сердце России Москве куда катится очем думаем?