Расчет ЗРК «Стрела-10М» сбил дроны-шпионы ВСУ на запорожском направлении

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10М» группировки войск «Восток» обнаружил и уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ самолетного типа на запорожском направлении.
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