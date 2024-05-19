ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ОСТАЮТСЯ БЕЗ CEКCА?

Женщины хотят альфа-самцов, мужчин-лидеров, мужчин-охотников, творцов, но при этом постоянно кастрируют их… Многие шутки современных юмористов связаны с ситуациями, в которых присутствует сварливая жена и муж-подкаблучник.
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