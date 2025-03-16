«В мире многое меняется — может, и на Олимпийские игры пригласят»

В Москве на прошедших выходных прошел ежегодный турнир по фехтованию «Московская сабля». В женском личном соревновании победила чемпионка Олимпиады-2020 в Токио Ольга Никитина, в финале одолевшая двукратную олимпийскую чемпионку – 2016 Яну Егорян.
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