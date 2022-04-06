Южный Федеральный

308 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Экс-разведчик ВСУ рассказал о бесчинствах военных в наркотическом угаре

Экс-разведчик ВСУ рассказал о бесчинствах военных в наркотическом угаре

Бывший разведчик украинской армии Игорь Леонов рассказал о положении дел на позициях ВСУ. В беседе с изданием «Известия» покинувший украинскую армию силовик заявил о «совершенно неадекватном поведении» большей части военных подразделений на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх