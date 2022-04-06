Экс-разведчик ВСУ рассказал о бесчинствах военных в наркотическом угаре

Бывший разведчик украинской армии Игорь Леонов рассказал о положении дел на позициях ВСУ. В беседе с изданием «Известия» покинувший украинскую армию силовик заявил о «совершенно неадекватном поведении» большей части военных подразделений на Украине.
Бывший разведчик украинской армии Игорь Леонов рассказал о положении дел на позициях ВСУ. В беседе с изданием «Известия» покинувший украинскую армию силовик заявил о «совершенно неадекватном поведении» большей части военных подразделений на Украине.
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