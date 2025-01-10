Политика и экономика Здравствуйте, мои дорогие читатели. По традиции пьём чай с пряниками под прекрасные новости с производственных площадок страны.
Возрождение российского Феникса состоялось
Комментарии
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Владимир Фердман
нИЧЕМУ НЕ УЧИМСЯ - ТАК И ПРОДОЛЖАЕМ КОНЦЕНТРАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВ В МОСКОВСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯХ КАК БУД ТО ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ
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8 час.
ninikooo Митусова
👍
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8 час.
Ирина Трифонова
Продолжаем стягивать всю страну в Москву. Уже половина страны в столице да Питер расширился до невозможности. Неужели непонятно что одной хорошей бомбы хватит и полстраны нет.Эта бездумная гигантомания до дбра не доведет
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8 час.
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