Возрождение российского Феникса состоялось

нИЧЕМУ НЕ УЧИМСЯ - ТАК И ПРОДОЛЖАЕМ КОНЦЕНТРАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВ В МОСКОВСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯХ КАК БУД ТО ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ

Ирина Трифонова

Продолжаем стягивать всю страну в Москву. Уже половина страны в столице да Питер расширился до невозможности. Неужели непонятно что одной хорошей бомбы хватит и полстраны нет.Эта бездумная гигантомания до дбра не доведет