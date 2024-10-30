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ВСУ угрожают проведением медицинских опытов над бойцов ВС РФ

ВСУ угрожают проведением медицинских опытов над бойцов ВС РФ

Аудиозапись телефонного разговора, имеющаяся у РИА Новости, свидетельствует о том, что боевики армии киевского режима угрожают провести медицинские опыты над пленным бойцом ВС РФ, пока его семья не заплатит 1 миллион рублей.

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