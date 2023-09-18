Одно из крупнейших издательств «Эксмо» пожаловалось в ФАС на плагиат «Букваря»«Эксмо» просит ФАС проверить букварь конкурента с похожей на собственное издание обложкой и автором-однофамилицей.
На плагиат «Букваря» подали жалобу в ФАС
Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Капитализм однако. Издательства дерутся ради своих сверхприбылей. Государство должно зафиксировать цены на издательство учебников на приемлимом для народа уровне. А желающие спекулировать на образовании пусть издают бульварную литературу.
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