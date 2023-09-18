На плагиат «Букваря» подали жалобу в ФАС

АЛ

Александр Ляхов

Капитализм однако. Издательства дерутся ради своих сверхприбылей. Государство должно зафиксировать цены на издательство учебников на приемлимом для народа уровне. А желающие спекулировать на образовании пусть издают бульварную литературу.