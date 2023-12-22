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Царьград

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В Ростове осуждён посредник за попытку дачи полицейским двух миллионов рублей

В Ростове осуждён посредник за попытку дачи полицейским двух миллионов рублей

Он должен был договориться об отмене возбуждения уголовного дела в отношении директора фирмы.В Ростове-на-Дону апелляционный суд оставил в силе приговор посреднику, планировавшему передать в качестве взятки деньги оперативникам из управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Ростовской области.

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