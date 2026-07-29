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Вятка Областная

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30 июля филиал «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» проведет для жителей региона День клиента

В четверг, 30 июля, филиал «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» организует День клиента. В ходе личного приема жители Кировской области смогут проконсультироваться по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.

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