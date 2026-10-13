Оборот ставок на хоккей в Olimpbet вырос почти на 75% за год

В Olimpbet рассказали о росте активности клиентов на старте сезона КХЛ. Букмекерская компания проанализировала активность клиентов с 10 сентября по 10 октября в трех последних хоккейных сезонах.
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