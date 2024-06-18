Бывший ректор Пермского педагогического университета обвиняется в растрате и мошенничестве на сумму почти 400 тысяч рублей

Суд приступил к рассмотрению дела бывшего ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Андрея Колесникова, который обвиняется в присвоении и растрате денежных средств образовательного учреждения, а также в двух эпизодах мошенничества.