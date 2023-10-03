С 18 июля по 18 сентября текущего года компания Илона Маска SpaceX потеряла 212 спутников в составе своей группировки, размещённой на низкой околоземной орбите.
Кто гасит американские спутники? Кто же это, Карл?!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Elena Guseva
Зачем автор упорно ставит запятую после союза "но"?
Ответить
11 час.
Рауф Растов
Как мне представляется, автор в трёх случаях использует союз "но" в качестве вводного слова в начале предложения. Для этого он прибегает к интонационно-синтаксической паузе и запятая ставится им после "но" для смыслового и интонационного выделения этого вводного слова. В четвёртом случае после "но" следует вводная конструкция и потому, согласно грамматическим правилам русского языка, после "но" должна ставиться запятая.
Ответить
10 час.
АА
Алекс Архипов
Пендоские спутники участвуют в военных действиях на стороне врага, а следовательно должны рассматриваться, как законные цели.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии