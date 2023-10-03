Кто гасит американские спутники? Кто же это, Карл?!

Рауф Растов

Как мне представляется, автор в трёх случаях использует союз "но" в качестве вводного слова в начале предложения. Для этого он прибегает к интонационно-синтаксической паузе и запятая ставится им после "но" для смыслового и интонационного выделения этого вводного слова. В четвёртом случае после "но" следует вводная конструкция и потому, согласно грамматическим правилам русского языка, после "но" должна ставиться запятая.