Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Кто гасит американские спутники? Кто же это, Карл?!

Кто гасит американские спутники? Кто же это, Карл?!

С 18 июля по 18 сентября текущего года компания Илона Маска SpaceX потеряла 212 спутников в составе своей группировки, размещённой на низкой околоземной орбите.

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Комментарии
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Elena Guseva
Зачем автор упорно ставит запятую после союза &quot;но&quot;?
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11 час.
Рауф Растов
Как мне представляется, автор в трёх случаях использует союз &quot;но&quot; в качестве вводного слова в начале предложения. Для этого он прибегает к интонационно-синтаксической паузе и запятая ставится им после &quot;но&quot; для смыслового и интонационного выделения этого вводного слова. В четвёртом случае после &quot;но&quot; следует вводная конструкция и потому, согласно грамматическим правилам русского языка, после &quot;но&quot; должна ставиться запятая.
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10 час.
АА
Алекс Архипов
Пендоские спутники участвуют в военных действиях на стороне врага, а следовательно должны рассматриваться, как законные цели.
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5 час.

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