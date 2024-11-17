Это случится не скоро, но мы обязательно победим

Текст дня.Надо исходить из того, что никаких чудесных переговоров не будет. Война будет идти ещё долго, много лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Екатеринбурге отчислили 15 первокурсников колледжа за фотографию со свастикой. Чья это недоработка: родителей или преподавателей?
- «И семью всю забери»: учеба в московском вузе не спасла мигранта-киргиза от депортации из России
- День милиции, из двух центральных райотделов уволились все сотрудники. Оклад 40 000р. не хотят работать - Матвеев
Свежие комментарии