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Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм предложил создать единую Конституцию страны

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм поддержал идею создания единой Конституции, которая закрепит основные принципы государственного управления и разграничит полномочия между центральной властью и регионами.

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