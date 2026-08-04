Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм предложил создать единую Конституцию страны

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм поддержал идею создания единой Конституции, которая закрепит основные принципы государственного управления и разграничит полномочия между центральной властью и регионами.
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