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«Удар по Белгороду — чётко разработанное преступление. Маньяки не останавливаются. Их останавливают»

«Удар по Белгороду — чётко разработанное преступление. Маньяки не останавливаются. Их останавливают»

Мрази били системой "Ольха" с кассетными боеприпасами и реактивными снарядами чешской РСЗО Vampire. Били специально по местам скопления родителей с детьми.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Именно нащ знающий генштаб и до сих пор ГОВОРИТ о том, что бить будет по местам, отдающим эти преступные приказы. И о чем вы речь ведете? Мы сегодня уже фактически воюем с этими  западными и заокеанскими странами.  Но сами для себя  опять придумали занавесочку из-за которой удобно оправдывться. Не наш ли штаб сначала операции воевал по принципу  готовсь- отставить. Бить надо и по нашей 5 колонне предателей, которые  столько бед приносят, порой даже больше, чем эти  заграничные твари. Разве сейчас нет похоронок, даже там, где их не ждали.... Наш Белгород, Курск..... А эти 2087 героев не говорят об украинцах, а жителях украины, где русских больше половины. А к подлости никогда не привыкнеш.
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7 час.
СП
Сергей Потемкин
Пожуем соплёй, это особенно хорошо выходит
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6 час.
Александр Глущенко
О вашем &quot;замечательном&quot; комменте.. Ген.штаб , во главе с Главкомом уничтожают НА ТЕРРИТОРИИ укрорейха штабы  с иностранными военными , никто не имеет в виду страны нато , они не отдают эти приказы напрямую, что понять сложно? Если бы хоть один снаряд прилетел оттуда , тогда у России бы были развязаны руки. Воюем --да... На территории третьего государства , прямого столкновения НЕТ . Причем здесь 5 колонна ? Такая колонна была ВСЕГДА и будет существовать всегда , какая бы власть не была. Главное ведь НЕ ДАТЬ ЕЙ УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ. Насмотрелись!  Прочувствовали !... Устраивать репрессии , скатываясь в тоталитаризм смерти подобно . К сожалению потери бывают в любой войне , и невозможно везде быть сильным . Как ни ценично звучит , но эта наша плата за свободу и независимость . Враг не ребёнок и не дурак и все наши просчеты и ошибки использует в свою пользу . 2087 героев жили и воспитывались на этой  конкретно земле , они сражались за Родину , за всю Родину  , как и их предки , при Империи и при СССР  , тогда не было украины и украинцев ..&quot;ленин&quot; украинизировал эти территории , НА СИЛЬНО !... Правители приходят и уходят , а Родина и народ остаются . А теперь там воспитали предателей , подонков и подлецов , вот с ними мы и воюем .
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6 час.

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