smi.today

1 643 подписчика

Сборная Нидерландов забила шесть голов Гибралтару в квалификации ЧМ-2022

Сборная Нидерландов забила шесть голов Гибралтару в квалификации ЧМ-2022

Сборная Нидерландов учинила тотальный разгром команде Гибралтара в матче восьмого тура группы G квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года 11 октября в Роттердаме.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх