У итальянской легкоатлетки Сары Семиони украли золотую медаль московской Олимпиады-1980

Олимпийская чемпионка Москвы-1980 по прыжкам в высоту Сара Симеони стала жертвой грабителей. Как сообщает канал Rai News, воры проникли в дом 70-летней Симеони в Риволи-Веронезе и забрали ценные вещи, в том числе олимпийскую медаль и другие трофеи.