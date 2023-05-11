У итальянской легкоатлетки Сары Семиони украли золотую медаль московской Олимпиады-1980

Олимпийская чемпионка Москвы-1980 по прыжкам в высоту Сара Симеони стала жертвой грабителей. Как сообщает канал Rai News, воры проникли в дом 70-летней Симеони в Риволи-Веронезе и забрали ценные вещи, в том числе олимпийскую медаль и другие трофеи.
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