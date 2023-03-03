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Офицер ЦРУ в отставке Джиральди заявил, что Путин предлагает миру лучшую модель отношений, чем США

Офицер ЦРУ в отставке Джиральди заявил, что Путин предлагает миру лучшую модель отношений, чем США

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди сообщил YouTube-каналу Judging Freedom, что многополярная модель мира, предлагаемая президентом РФ Владимиром Путиным, лучше, чем навязываемый США миропорядок.

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