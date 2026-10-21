© Roman Naumov/Global Look PressСпецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в социальной сети X отметил миротворческие усилия спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского переговорщика, зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера в рамках процесса урегулирования конфликта на Украине.
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