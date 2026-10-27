Американцы хотят увязать урегулирование конфликта на Украине с экономическими выгодами для всех, но Европа и Киев против Дмитрий Родионов Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press Материал комментируют: Александр Фролов Игорь Юшков Администрация президента США Дональда Трампа в рамках мирного соглашения по украинскому урегулированию намерена предложить Европе возобновить поставки российского газа через Украину, утверждает The New York Times (NYT).