Американцы хотят увязать урегулирование конфликта на Украине с экономическими выгодами для всех, но Европа и Киев против Дмитрий Родионов Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press Материал комментируют: Александр Фролов Игорь Юшков Администрация президента США Дональда Трампа в рамках мирного соглашения по украинскому урегулированию намерена предложить Европе возобновить поставки российского газа через Украину, утверждает The New York Times (NYT).
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