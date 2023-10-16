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Какие изменения в организме могут рассказать, что вы пьете слишком мало воды

Уверена, что ни для кого не станет новостью, что организм человека примерно на 70% состоит из воды: в крови ее около 98%, в мышцах — около 75%, в костях — около 28%, причем, клетки головного мозга состоят из воды на 85 процентов.

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