Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Ян Дюрица: «Без еврокубков уровень игры в РПЛ будет падать. Россию надо возвращать, отстранение – несправедливое решение»

Ян Дюрица считает, что клубы Мир РПЛ надо возвращать в еврокубки.  «Отстранение российских клубов от еврокубков – несправедливое решение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх