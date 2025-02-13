Бастрыкин заинтересовался разваливающимся домом в Карелии

Жильцы аварийного дома в поселке Чупа обратились к председателю Следственного комитета Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Чупа.
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