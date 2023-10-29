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Google заплатил $26 млрд в 2021 году, чтобы быть поиском и браузером по умолчанию на всех устройствах мира

Google заплатила 26,3 миллиарда долларов за то, чтобы стать поисковой системой по умолчанию на мобильных телефонах и веб-браузерах в 2021 году, согласно обнародованному в пятницу слайду федерального антимонопольного процесса против компании.

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