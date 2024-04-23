Астрономы предупредили о магнитных бурях в конце апреля

Нынешняя неделя обещает быть непростой для метеочувствительных людей.В период с 22 по 28 апреля геомагнитная обстановка в атмосфере обещает быть нестабильной, что станет некоторым испытанием для чувствительных к геомагнитным бурям людей.
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