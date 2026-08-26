Священник посоветовал россиянам "не открывать свой гнилозубый рот" на власть

Глядя на этих протоиреев, я скорее подумаю, что они и есть служители мракобесию в нынешней России

Галина Обожина

Раскольников Глядя на этих протоиреев, я скорее подумаю, что они и есть служители мракобесию в нынешней России

Согласна с Вами на 100%. Это какой же надо иметь цинизм, чтобы называть свою аудиторию верующих "гнилозубой". ФУ, какая МЕРЗОСТЬ!