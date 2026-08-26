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Священник посоветовал россиянам "не открывать свой гнилозубый рот" на власть

Священник посоветовал россиянам "не открывать свой гнилозубый рот" на власть

По его мнению, основа отношения к государственным деятелям закладывается через уважение к отцу и матери Известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев призвал верующих не критиковать руководство и не "открывать свой гнилозубый рот" в адрес вышестоящих, пишет p-87.

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Комментарии
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Раскольников
Глядя на этих протоиреев, я скорее подумаю, что они и есть служители мракобесию в нынешней России
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4 н.
Галина Обожина
Раскольников
Глядя на этих протоиреев, я скорее подумаю, что они и есть служители мракобесию в нынешней России
Согласна с Вами на 100%. Это какой же надо иметь цинизм, чтобы называть свою аудиторию верующих  &quot;гнилозубой&quot;. ФУ, какая  МЕРЗОСТЬ!
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4 н.