По его мнению, основа отношения к государственным деятелям закладывается через уважение к отцу и матери Известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев призвал верующих не критиковать руководство и не "открывать свой гнилозубый рот" в адрес вышестоящих, пишет p-87.
Священник посоветовал россиянам "не открывать свой гнилозубый рот" на власть
Комментарии
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Раскольников
Глядя на этих протоиреев, я скорее подумаю, что они и есть служители мракобесию в нынешней России
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4 н.
Галина Обожина
Раскольников
Глядя на этих протоиреев, я скорее подумаю, что они и есть служители мракобесию в нынешней России
Согласна с Вами на 100%. Это какой же надо иметь цинизм, чтобы называть свою аудиторию верующих "гнилозубой". ФУ, какая МЕРЗОСТЬ!
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4 н.
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