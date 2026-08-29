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The Race: MotoGP отменит этап в Катаре

MotoGPMotoGP отменит перенесённый Гран При Катара 2026 года из-за сохраняющейся геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, сообщает The Race со ссылкой на источники в паддоке.

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