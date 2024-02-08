Собянин: станцию метро «Бачуринская» в Новой Москве построили на 70%

В ближайшем будущем у жителей поселения Сосенское в Москве появится станция метро. Строительство «Бачуринской» станции Троицкой линии вышло на финишную прямую, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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