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Собянин: станцию метро «Бачуринская» в Новой Москве построили на 70%

Собянин: станцию метро «Бачуринская» в Новой Москве построили на 70%

В ближайшем будущем у жителей поселения Сосенское в Москве появится станция метро. Строительство «Бачуринской» станции Троицкой линии вышло на финишную прямую, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

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