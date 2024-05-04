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17-летний Рябкин о кумирах: «Овечкин – русская легенда. Скоро он побьет рекорд, надеемся. Еще Макдэвид, Малкин, Маккиннон, общался с Панариным. Пытаюсь брать лучшее у всех»

17-летний нападающий является одним из фаворитов драфта НХЛ-2025. Недавно он подписал контракт с бело-голубыми на три года.

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