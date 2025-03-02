Пентагон заявил о планах направить на границу с Мексикой около пяти тысяч военных

США направят на границу с Мексикой около пяти тысяч военных, в том числе механизированную пехотную группу и батальон армейской авиации с вертолетами UH-60 Black Hawk для командования и медицинской эвакуации.
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