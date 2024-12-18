Выросло число пострадавших при столкновении поездов детей

Количество пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 27 Число пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области выросло до 27, передает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрия Панычева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии