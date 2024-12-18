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Выросло число пострадавших при столкновении поездов детей

Выросло число пострадавших при столкновении поездов детей

Количество пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 27 Число пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области выросло до 27, передает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрия Панычева.

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