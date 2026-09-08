Соболенко выиграла 23 из 24 последних тай-брейков на турнирах «Большого шлема»

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Линду Носкову в 1/4 финала US Open – 7:6(1), 3:6, 7:6(7).
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