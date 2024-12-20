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Полковник Уилкерсон оценил силу «Орешника»: уничтожит авианосец США за 30 секунд

Полковник Уилкерсон оценил силу «Орешника»: уничтожит авианосец США за 30 секунд

Одна ракета «Орешник» может уничтожить полностью оснащенный авианосец США с истребителями и пятью тысячами моряков на борту.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Одна ракета «Орешник» может уничтожить полностью оснащенный авианосец США с истребителями и пятью тысячами моряков на борту.&quot; .................... только вот не добавил: &quot;А так же весь корабельный охраняющий ордер, с судами снабжения и поддержки если они будут находится в том же месте&quot;......
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