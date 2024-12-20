Полковник Уилкерсон оценил силу «Орешника»: уничтожит авианосец США за 30 секунд

Дмитрий Гурин

"Одна ракета «Орешник» может уничтожить полностью оснащенный авианосец США с истребителями и пятью тысячами моряков на борту." .................... только вот не добавил: "А так же весь корабельный охраняющий ордер, с судами снабжения и поддержки если они будут находится в том же месте"......