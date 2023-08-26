Русский космонавт стартовал к МКС на американском космическом корабле Crew Dragon

Запуск успешно прошел со стартовой площадки космического центра США им. Кеннеди.В США сегодня был произведен успешный запуск интернационального экипажа на Международную космостанцию (МКС) с русским космонавтом в экипаже Константином Борисовым.
Запуск успешно прошел со стартовой площадки космического центра США им. Кеннеди.В США сегодня был произведен успешный запуск интернационального экипажа на Международную космостанцию (МКС) с русским космонавтом в экипаже Константином Борисовым.
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