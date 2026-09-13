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Регионы России

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Два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск

Два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооружённых сил Украины (ВСУ) на город Нижнекамск в Татарстане погибли два человека, ещё 12 получили ранения, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

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