Два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооружённых сил Украины (ВСУ) на город Нижнекамск в Татарстане погибли два человека, ещё 12 получили ранения, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лолита Милявская ...
- Бизнес поддержит ...
- Г Южнокорейский бре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым