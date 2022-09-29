В ВМС США заявили, что просчитались со сроками поставок и стоимостью больших подводных беспилотников XLUUV

Военно-морские силы США нацелены на совершенствование своих беспилотных аппаратов, способных работать под водой и решать самый широкий спектр задач.
Популярные статьи
- Нанесены удары ракетами и барражирующими боеприпасами по объектам противника в Очакове, Николаеве и Харькове
- В Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления беспилотниками Bayraktar TB2
- «Все трассы наши, город под нами»: сводка о ходе спецоперации в Красном Лимане и на других фронтах на текущий момент
Свежие комментарии