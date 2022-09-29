В ВМС США заявили, что просчитались со сроками поставок и стоимостью больших подводных беспилотников XLUUV

В ВМС США заявили, что просчитались со сроками поставок и стоимостью больших подводных беспилотников XLUUV

Военно-морские силы США нацелены на совершенствование своих беспилотных аппаратов, способных работать под водой и решать самый широкий спектр задач.

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