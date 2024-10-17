Разбитая украинская «витрина»

Сергей Донецкий 17 октября 2024 г. Если кто-нибудь когда-нибудь захочет написать фантастическую книгу про евроукров или снять не менее фантастический кинофильм про них, то герои этого произведения всенепременно будут достигать своих целей самостоятельно.