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ВС России ударили по металлургическому комбинату «Запорожсталь»

ВС России ударили по металлургическому комбинату «Запорожсталь»

Российские войска нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь», выплавляющему чугун и выпускающему прокатную сталь, используемые оборонными предприятиями Украины и Европы, сообщает Минобороны России.

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