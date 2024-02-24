"Запад должен знать своё место, времена его колониального господства прошли" - посол России в Египте

Историческая правда - за русскими, а влияние Запада в мире неуклонно падает. Об этом 24 февраля в обращении к египтянам, приуроченном к двухлетию с начала СВО, заявил русский посол в Каире Георгий Борисенко.
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