Lamborghini Miura без мотора и коробки хотят продать чуть ли не за полмиллиона долларов

Lamborghini Miura 1967 года выпуска в конце октября выставят на продажу на аукционе RM Sotheby’s. Несмотря на плачевное состояние, а также отсутствие двигателя и трансмиссии, эксперты предварительно оценили лот в сумму от 350 до 450 тысяч долларов.