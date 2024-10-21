Lamborghini Miura без мотора и коробки хотят продать чуть ли не за полмиллиона долларов

Lamborghini Miura 1967 года выпуска в конце октября выставят на продажу на аукционе RM Sotheby’s. Несмотря на плачевное состояние, а также отсутствие двигателя и трансмиссии, эксперты предварительно оценили лот в сумму от 350 до 450 тысяч долларов.
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