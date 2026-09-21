В мемуарах графа Спенсера раскрыты скандальные подробности романа Дианы и Доди Аль-Файеда

Чарльз Спенсер, младший брат покойной принцессы Дианы, опубликовал мемуары под названием «Лебединая песня: Диана, моя сестра», приуроченные к 30-летней годовщине её гибели.
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