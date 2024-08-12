ТАСС: Булгакова до задержания допрашивали как свидетеля по делу о мошенничестве

Задержанный генерал армии Дмитрий Булгаков знал о проводимой в отношении него проверке перед своим арестом и дал показания в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, связанном с поставкой оборудования для военно-медицинской академии.
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